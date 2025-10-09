Cagliari, vittoria per 4-0 nell'amichevole con l'Under 20: in gol anche Esposito e Folorunsho
Il Cagliari di mister Fabio Pisacane nella giornata di oggi ha svolto un allenamento congiunto con la squadra Under 20, giocando anche una sfida in famiglia. Questo il report della società sarda:
"Bel pomeriggio di entusiasmo al Crai Sport Center per l’allenamento congiunto con l’Under 20 di mister Pisano, che ha visto il Cagliari impegnato in una partitella in famiglia davanti ai propri tifosi, giunti al centro sportivo di Assemini approfittando della possibilità di assistere alla sessione odierna dalla tribuna “Carlo Enrico Giulini” del Campo 1.
Durante i primi trenta minuti di gioco si registrano le reti di Adopo al 17′, con un tiro da fuori che spiazza il portiere e Folorunsho al 25′, rapido a concretizzare in rete a pochi metri dalla porta. Nella seconda parte di gara sono Borrelli al 28′ ed Esposito al 30′ con due tap in a far concludere il test in famiglia.
Domattina è in programma una nuova seduta di allenamento".