Confermata la stangata al Como, Vieri in Kings League con la Leotta: le top news delle 18

Bryan Cristante riabbraccia la Nazionale e parla così in conferenza stampa: "La Nazionale è sempre un obiettivo, è sempre bello essere qui. Era finita un po' male e sono contento di essere tornato, spero di vivere esperienze più belle di quell'ottavo di finale. Gattuso? L'ho visto carico, l'ambiente è carico. Stiamo lavorando davvero nel modo giusto, con l'intensità giusta e con le idee giuste. Ci sono tutte le possibilità di fare un bellissimo percorso".

Ricorso respinto per il Como. La Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha respinto il reclamo del club lariano, confermando la squalifica di tre giornate per il calciatore Jesus Rodriguez Caraballo e la squalifica di due giornate e ammonizione per il tecnico Francesc Fabregas Soler in relazione alla gara con la Cremonese dello scorso 27 settembre valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A. Sempre a proposito di ex, Alessandro Nesta, storico difensore di Lazio e Milan, oggi allenatore, ha parlato al podcast 'Passa dal BSMT', svelando la svolta nella sua carriera data da mister Zeman: "Facevo la mezzala o il terzino destro, e poi arriva Zeman. Questo signore che mi ha sfondato e mi ha cambiato la vita: mi mette a fare il centrale, io non sapevo cosa fare, non me l'ha spiegato nessuno. Io penso 'questo è impazzito, io lì non posso giocare, non c'ho mai giocato, faccio la fatica a fa la mezzala...'. Io ho iniziato a crederci man a mano che le cose andavano bene: la prima partita ho pensato ad un po' di fortuna, poi ho preso coraggio e ho detto 'questa è roba mia' e da lì non mi sono più fermato".

Ci sarà anche Christian Vieri, ex attaccante di Inter, Lazio e Juventus, nella nuova Kings League Italia che sta per cominciare. La Lega ideata e creata da Gerard Pique ha reso noto che Vieri affiancherà infatti Diletta Leotta con il ruolo di co-presidente della squadra che si chiamerà D-Power. Di seguito il testo della nota diffusa su Instagram: "Siamo entusiasti di presentarvi il co-presidente che guiderà la squadra al fianco di Diletta Leotta. Una leggenda del calcio italiano, un trascinatore con carisma e centinaia di reti in carriera, insomma: un vero BOMBER! Benvenuto Christian Vieri".