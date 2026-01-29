Motta: "Grazie Regia, sarai sempre nel mio cuore. Un onore indossare i tuoi colori"

"Grazie Regia, resterai sempre nel mio cuore". Il portiere Edoardo Motta, fresco di trasferimento in Serie A alla Lazio, ha voluto salutare così la piazza che gli ha permesso di esordire fra i professionisti, giocare da titolare in Serie B per sei mesi e conquistare anche la maglia dell'Under 21 italiana.

"Indossare i tuoi colori è stato per me un grandissimo onore; mi hai permesso di crescere sia come uomo sia come professionista, trasmettendomi valori imprescindibili per la mia carriera. - prosegue il classe 2005 - Un ringraziamento speciale a tutta la società per la fiducia, la professionalità e il supporto costante in ogni momento, e alla tifoseria per il calore e il sostegno incondizionato. L’affetto ricevuto resterà impresso per sempre, rendendo unica questa esperienza".