Pellegrino: "Paratici mi seguiva da prima del Parma. Juve? La Fiorentina mi voleva davvero"

Mateo Pellegrino, intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento, ha raccontato il suo trasferimento alla Fiorentina e le motivazioni che l'hanno spinto a scegliere i viola nonostante l'interesse di numerosi altri club, a partire dalla Juventus sempre in Serie A. Di seguito le dichiarazioni del bomber argentino raccolte da TMW.

Pellegrino spiega la scelta di trasferirsi a Firenze

Paratici ti seguiva già da tempo?

"Mi ha detto che mi seguiva prima che arrivassi a Parma. Sono grato a lui ed alla società di essere alla Fiorentina. Sono molto grato a Paratici che è una persona che capisce molto di calcio e ha messo gli occhi su di me".

Si è parlato della Juventus per te. Perché hai scelto la Fiorentina?

"Ho scelto Firenze per il progetto e perché ho sentito che fosse la società che mi voleva per davvero. Anche per il legame fra la Fiorentina e i tifosi che mi fa sentire come fossi a casa, poi gli argentini hanno fatto bene qua".