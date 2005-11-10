Napoli, Allegri testa le seconde linee: 90 minuti per Beukema, Badiashile e Lucca

La partitella disputata ieri a Castel Volturno contro l'Avellino è servita a Massimiliano Allegri soprattutto per verificare le condizioni di alcuni giocatori che finora hanno trovato meno spazio nel Napoli. Secondo quanto riportato da La Repubblica, gli osservati speciali erano Sam Beukema, Benoit Badiashile e Lorenzo Lucca, tutti utilizzati per l'intera durata dell'incontro. La sosta ha quindi offerto al tecnico l'occasione per aumentare il minutaggio delle seconde linee e raccogliere indicazioni utili in vista della ripresa del campionato.

Neres provato anche da mezzala

Tra i giocatori maggiormente coinvolti c'è stato anche David Neres. A causa del numero ridotto di calciatori disponibili, l'esterno brasiliano è stato utilizzato anche in una posizione insolita, agendo da mezzala a centrocampo. Una soluzione dettata soprattutto dall'emergenza, ma che ha permesso ad Allegri di sperimentare nuove alternative tattiche.

Riposo per Meret, Spinazzola e Marianucci

Nessun rischio, invece, per i giocatori ancora impegnati nel percorso di recupero dai rispettivi problemi fisici. Meret, Spinazzola e Marianucci non sono stati impiegati contro l'Avellino, con lo staff che ha preferito proseguire con cautela il loro programma. Allegri farà quindi le proprie valutazioni nei prossimi giorni, in vista della ripresa del campionato e della gara in programma sabato allo stadio Maradona.