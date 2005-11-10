Gila spiega la scelta Milan (e non Inter), Diego Lopez lascia il Genoa? Le top news delle 22

Mario Gila, attuale difensore del Milan, ha svelato un retroscena di mercato interessante riguardo al suo addio dalla Lazio in estate. Perché sulle sue tracce non c'erano solamente i rossoneri: "Sì, c'era anche l'Inter. Ho scelto il Milan, quando ti chiama una squadra così, con una storia tanto importante, non si può dire di no. Aiutare il Milan a tornare grande è un qualcosa che non trovi da altre parti. "Negli ultimi anni il Milan non è stato ad un livello simile ad Inter o Napoli magari. Ma aiutare una squadra a tornare a vincere qualcosa la soddisfazione è più bella ancora. Una cosa importante per la mia scelta".

Il Genoa non dorme sonni tranquilli. Diego Lopez, attuale direttore sportivo rossoblù, è stato cercato dalla Championship e dal Burnley nelle ultime ore per averlo: dopo i primi sondaggi degli scorsi giorni, sono stati fissati in agenda nuovi contatti per l'inizio della settimana prossima con lo spagnolo 37enne. Il ds del Grifone non avrebbe chiuso la porta alla possibilità, sebbene gradisca in pieno il progetto portato avanti da Daniele De Rossi, starebbe considerando l'opportunità del club inglese. Il Genoa, in caso di addio di Diego Lopez, intende farsi trovare preparato e starebbe già iniziando a riflettere su chi eventualmente andrebbe a prendere il posto dell'attuale dirigente spagnolo. Ogni ipotesi o discussione, tuttavia, è rimandata a lunedì (5 ottobre): tra due giorni, dunque, si capirà quanto seria potrebbe essere la possibilità di perdere l'attuale ds.

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato - intervistato da Fabiana Della Valle - dall’Auditorium di Santa Chiara di Trento nel corso del Festival dello Sport dedicato ai 100 anni del club viola: "Manca tanto. Siamo andati vicini ai trofei con tre finali, ma i trofei li vince una squadra sola ed è complicato per questo. Vogliamo però sognare e far sognare i nostri tifosi. È un qualcosa cui pensiamo, ma non deve essere un'ossessione. Deve essere qualcosa che abbiamo in mente, sappiamo quanti anni sono passati, possiamo solo immaginare cosa significherebbe per la tifoseria vincere un trofeo. Ci sono tanti competitor, stiamo provando a fare qualcosa di bello. L'Europa è sempre l'Europa, che sia Champions, Europa League o Conference ti dà la possibilità di confrontarti con altre realtà e di fare esperienze diverse ai giocatori. I posti sono pochissimi e dobbiamo fare una scalata enorme per quello che è stato l'anno scorso. Come abbiamo il sogno di vincere abbiamo anche quello di tornare in Europa".