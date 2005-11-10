Cagliari, Pisacane: "Qui c'è forte appartenenza. Deiola ha intelligenza calcistica"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport nel corso degli ultimi giorni di sosta nazionali prima della riapertura della Serie A. In primis ha confidato gli aspetti graditi di essere guida tecnica: "Essere stato difensore mi dà la possibilità di cogliere alcuni dettagli. Naturalmente la fase difensiva riguarda tutti, da come attacchi, dalle distanze che mantieni, dalla reazione alla perdita del pallone... su Alessandro Deiola mi sono basato sulla sua intelligenza calcistica. Mi piace pensare a cosa possa imparare il giocatore, non solo soffermarmi su quello che ha fatto. Naturalmente deve esserci disponibilità nei ragazzi, si deve trasformare l'intuizione in qualcosa che funziona".

Il senso di appartenenza

Allenare in terra sarda non è da tutti e Pisacane spiega il motivo: "L'appartenenza è imprescindibile. Quando senti di rappresentare qualcosa, hai una ragione in più per sacrificarti e assumerti delle responsabilità. Quella ragione qui è molto forte. Poi ovvio che serva organizzazione, ma il sentimento si deve tradurre in comportamenti utili sul campo".

Cosa gradisce di più del suo Cagliari

"Quello che mi soddisfa di più è vedere la squadra aiutarsi nei momenti di difficoltà. Penso che una squadra riveli il proprio carattere quando la partita diventa più complicata. Insisto di più sulla gestione del palleggio e la capacità di amministrare i vari momenti della partita: quando accelerare e quando risalire tutti insieme con pazienza".