Napoli, Conte: "Io, terapisti, dottori: per tutti noi è più difficile la gestione fuori dal campo"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo il pareggio contro l'Eintracht Francoforte in Champions League, a Sky Sport, ha analizzato il percorso diverso per la sua squadra: "Oggi ho deciso che a un certo punto non l'abbiamo più rischiata, quindi abbiamo trovato un'alternativa in Elmas come play. Noa Lang, quando è entrato negli ultimi minuti, secondo me ha fatto bene. Bisogna andare avanti, bisogna continuare a lavorare. Tutti dobbiamo capire che è più difficile per i calciatori, per i terapisti, per i dottori, per me preparare partite ogni tre giorni. È più difficile per gli infortuni, ci sono tutte queste problematiche che penso comunque le stiamo affrontando nel migliore dei modi".

Si continua a parlare delle tante defezioni del Napoli: "Non parliamo di calciatori che oggi non ci sono - prosegue Conte all'emittente satellitare - perché altrimenti avresti dovuto mettere anche Lukaku in mezzo. Non è giusto neanche nei confronti dei ragazzi: i ragazzi stanno facendo comunque molto bene, hanno assorbito la botta di De Bruyne. A livello numerico facciamo fatica, perché comunque già eravamo un po' tirati a centrocampo; adesso senza De Bruyne dobbiamo comunque tirar fuori delle situazioni con Elmas. Anche Gilmour diventa importante in queste situazioni. Questa è la problematica che è ritornata dall'estate".

Conte si appella a una crescita globale: "Come ho detto, bisogna cercare di essere ambiziosi, ma si deve percorrere un cammino. Il percorso dice che comunque noi quest'anno dobbiamo affrontare una situazione nuova, non solo in campo, ma è ancora più importante a livello di gestione fuori dal campo. I calciatori non si allenano allo stesso modo, e bisogna essere bravi a gestirli bene sotto tutti i punti di vista: dal punto di vista medico, fisioterapico, di recupero".