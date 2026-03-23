Napoli, Conte torna a Torino per la sosta: ecco quando rientrerà a Castel Volturno
Il Napoli tornerà domani al lavoro dopo i giorni di riposo concessi in seguito alla vittoria contro il Cagliari, ma alla ripresa degli allenamenti non sarà presente Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha deciso di sfruttare la pausa del campionato per trascorrere qualche giorno lontano da Castel Volturno, approfittando dello stop dovuto agli impegni delle nazionali.
La squadra riprenderà regolarmente la preparazione sotto la guida dello staff tecnico. A dirigere le sedute è stato il vice Cristian Stellini, affiancato dai collaboratori dell’allenatore, in una gestione già programmata e condivisa con il club. La sosta consente infatti di organizzare il lavoro senza particolari urgenze, anche per via delle numerose assenze legate alle convocazioni internazionali. Non si tratta quindi di una situazione inattesa, ma di una scelta pianificata per consentire al tecnico di ricaricare le energie in vista della fase decisiva della stagione.
Il rientro di Conte è previsto nei prossimi giorni: l’allenatore dovrebbe tornare a guidare il gruppo all’inizio della prossima settimana, quando il Napoli inizierà a preparare nel dettaglio la prossima gara di campionato contro il Milan e i vari nazionali cominceranno a rientrare. Da quel momento la concentrazione tornerà totale sul finale di stagione. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.