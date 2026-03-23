TMW Radio Napoli e Milan, chi l'avversaria dell'Inter? Il commento degli opinionisti

Milan e Napoli approfittano del nuovo passo falso dell'Inter e accorciano le distanze. Ma chi può essere la vera antagonista dei nerazzurri? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "La sosta dobbiamo vedere come ti restituirà i giocatori, ma il Napoli lo vedo carico ed è più strutturato".

Daniele Garbo: "Il Napoli, che sta recuperando tutti giocatori di grande peso. Penso sia lei la vera concorrente".

Massimo Bonanni: "Il Napoli, ora che ha ripreso diversi elementi importanti, ci credo di più".

Michelangelo Rampulla: "Scelgo il Napoli, perché c'è Napoli-Milan e ha una possibilità in più per poter superare i rossoneri in classifica. E poi perché conosco Conte. Il Napoli ha recuperato giocatori importanti ed è pronta al rush finale".

Francesco Colonnese: "Il Napoli, ma Allegri col corto muso...Il Napoli ha più qualità, ha tanti giocatori che possono farla vincere ora, ma tanto dipenderà dallo scontro diretto e il Milan non vuole abdicare. Il Milan se la giocherà alla morte".

Antonio Paganin: "L'Inter può gestire il suo destino. Non è il fatto di aver rallentato dopo il derby che può farmi cambiare idea, ci sta di aver tirato un po' il fiato, non possiamo pensare che Napoli e Milan poi possano andare piano sempre. Il Napoli sta recuperando giocatori importanti, ma sei punti sono una buona dote da gestire. Alla fine deve essere brava a gestire da qui alla fine. Le prossime due gare diranno molto dovesse proseguire il trend piatto, le inseguitrici potrebbero avere il pensiero di riagganciarla. Dovesse fare due vittorie l'Inter, le inseguitici potrebbero venir meno nella volontà di recuperare".

Luigi Garzya: "La vincitrice dello scontro diretto sarà la favorita, perchè deve vincere una per crederci ancora".