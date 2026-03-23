Panchina cercasi: Almeyda e Donadoni si aggiungono alla lista. Quanti big presenti
Si aggiorna la lista degli allenatori senza panchina, con Matias Almeyda esonerato dal Siviglia e Roberto Donadoni dallo Spezia:
Imanol Alguacil (54 anni, Spagna)
Marias Almeyda (52 anni, Argentina)
Xabi Alonso (44 anni, Spagna)
Ruben Amorim (40 anni, Portogallo)
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Marco Baroni (62 anni, Italia)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Vitor Bruno (43 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Stefano Colantuono (63 anni, Italia)
Hernan Crespo (50 anni, Argentina)
Roberto De Zerbi (46 anni, Italia)
Roberto Donadoni (62 anni, Italia)
Sean Dyche (54 anni, Inghilterra)
Filipe Luis (40 anni, Brasile)
Thomas Frank (52 anni, Danimarca)
Marcelo Gallardo (50 anni, Argentina)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Alberto Gilardino (43 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Ivan Juric (50 anni, Croazia)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Enzo Maresca (45 anni, Italia)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Davide Nicola (53 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Stefano Pioli (60 anni, Italia)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Walid Regragui (50 anni, Marocco)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Jorge Sampaoli (65 anni, Argentina)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Dragan Stojkovic (60 anni, Serbia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Tite (64 anni, Brasile)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Danimarca)
Dino Toppmoller (45 anni, Germania)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Patrick Vieira (49 anni, Francia)
Xavi (45 anni, Spagna)
Paolo Zanetti (43 anni, Italia)
Zinedine Zidane (53 anni, Francia)