Jacomuzzi spinge il Napoli: "Con Conte e la rosa che ha deve credere allo Scudetto"

La rincorsa al vertice resta complicata, ma non impossibile. Carlo Jacomuzzi a Radio Tutto Napoli analizza il momento del Napoli e la volata finale per il titolo, sottolineando come il distacco dall’Inter sia pesante ma non ancora definitivo. “Sette punti sono tanti, soprattutto perché davanti ci sono squadre che continuano a fare risultati e non sembrano intenzionate a fermarsi. Bisogna restare concentrati fino alla fine, senza fare troppi calcoli. Gli scontri diretti contano, ma non cambiano tutto: serve continuità e magari qualche passo falso di chi sta davanti”.

Gli azzurri stanno vincendo spesso con margini ridotti, ma secondo l’ex dirigente è normale in Serie A: “Partite facili non esistono. Le squadre più piccole si chiudono, cercano di limitare i danni e rendono tutto complicato. L’importante è fare punti e non perdere terreno. Il rientro di giocatori come De Bruyne e McTominay, insieme alla presenza di Conte in panchina, può essere un fattore decisivo”.

Lo scontro con il Milan al rientro dalla sosta viene considerato uno snodo chiave: “È determinante per entrambe. Il Napoli deve restare in scia e magari accorciare, mentre per il Milan una sconfitta potrebbe essere decisiva in negativo”.

Sull’Inter il giudizio è prudente: “È una squadra esperta, difficile da affrontare, che sa sempre come portare a casa punti. Anche la pressione di chiudere senza trofei può pesare, ma hanno una rosa ampia e tante soluzioni”.

Proprio la profondità dell’organico è uno dei punti di forza del Napoli: “Quando hai tante alternative di qualità puoi cambiare le partite. Conte ha gestito gli infortuni e ora avere tutti a disposizione è un grande vantaggio. Per il futuro ripartire da lui è la scelta giusta, senza dubbi. Poi sul mercato si vedrà, perché in pochi mesi può cambiare tutto e certi giocatori possono ribaltare i giudizi”.