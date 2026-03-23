Roma, discorso sul futuro rinviato. Ma Gasperini vuole un summit per chiarire il progetto

La Roma ritrova i tre punti e torna in piena corsa per la zona Champions, ma attorno all’ambiente giallorosso resta un clima tutt’altro che sereno. Il successo per 1-0 contro il Lecce, deciso dal colpo di testa di Robinio Vaz, ha riportato la squadra a tre lunghezze dal quarto posto occupato dal Como, agganciando la Juventus. A sorprendere però è stato soprattutto il silenzio di Gian Piero Gasperini nel post gara: ufficialmente per un problema alla voce, ma dietro la mancata intervista ci sarebbero motivazioni diverse.

Nei giorni precedenti, dopo l’eliminazione dall’Europa League, a Trigoria si è tenuto un confronto tra l’allenatore, il direttore sportivo Frederic Massara, il Senior Advisor Claudio Ranieri e il vicepresidente Ryan Friedkin. Alla squadra è stato chiesto di concentrarsi esclusivamente sul finale di stagione con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Gasperini avrebbe voluto affrontare anche il tema della programmazione futura, soprattutto alla luce dei numerosi contratti in scadenza e della mancanza di indicazioni sui rinnovi, ma l’argomento è stato rinviato. Il tecnico si aspettava inoltre un coinvolgimento maggiore di Ranieri anche sul piano operativo, mentre il dirigente è rimasto ai margini, coerentemente con il ruolo di consulente esterno ricoperto all’interno della struttura societaria.

La posizione dell’allenatore non cambia: come scrive LaRoma24, serve al più presto un incontro per chiarire il progetto. Gasperini non intende iniziare la prossima stagione con una rosa ridotta tra addii e prestiti in scadenza e chiede rinforzi adeguati, soprattutto in vista di un’annata simbolica come quella del centenario. In assenza di garanzie, non sono escluse riflessioni anche sul suo futuro.