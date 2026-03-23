Juventus, occhio al futuro di Cambiaso: il Barcellona lo monitora in vista dell'estate

Il mercato non si ferma mai e in casa Juventus iniziano a circolare nuove indiscrezioni sul futuro di Andrea Cambiaso, finito nel mirino di un top club europeo in vista della prossima stagione. Il laterale bianconero sarebbe infatti tra i profili valutati dal Barcellona, alla ricerca di rinforzi sulle corsie per la sessione estiva. A riportarlo è Sportitalia.

Il club catalano starebbe monitorando diversi giocatori capaci di adattarsi su entrambe le fasce e Cambiaso risponderebbe perfettamente alle caratteristiche richieste. La sua duttilità e la continuità mostrata negli ultimi mesi lo hanno reso un elemento particolarmente gradito anche al tecnico Hansi Flick, che vorrebbe aggiungere alla rosa un esterno affidabile e tatticamente versatile. Non è la prima volta che il nome del classe 2000 viene accostato a squadre di primo piano. Già nella finestra invernale del 2025 il difensore era stato vicino a lasciare Torino, quando il Manchester City aveva manifestato un forte interesse senza però arrivare a una trattativa concreta.

La Juventus considera Cambiaso un titolare importante e il suo contratto, in scadenza nel giugno 2029, conferma la volontà di puntare su di lui anche per il futuro. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, eventuali offerte di alto livello potrebbero cambiare gli scenari. Molto dipenderà dalle mosse del Barcellona nelle prossime settimane, ma la situazione resta da seguire con attenzione.