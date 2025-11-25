Napoli, Hojlund: "Voglio continuare a giocare la Champions e a segnare per la squadra"

L'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Qarabag.

Una vittoria per la continuità?

"E' importante per noi scalare la classifica in Champions League. Vogliamo giocare questo torneo per quanto più a lungo possibile e oggi abbiamo una possibilità di fare i tre punti".

Ti piace giocare la Champions?

"Mi piace giocare la Champions League. I numeri sono buoni, ma voglio continuare così: voglio continuare a giocare la Champions League a segnare dei gol, per aiutare la squadra".

Se ti dico Diego Armando Maradona?

"Ovviamente è speciale giocare in questo stadio, ancora di più dato che sono passati 5 anni da quando è mancato. E' una giornata speciale, speriamo di renderla ancora più speciale".