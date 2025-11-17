Il ct della Danimarca: "Hojlund si sente pronto. Se giocherà titolare? Non lo abbiamo deciso"

Brian Riemer, ct della Danimarca, alla vigilia della partita contro la Scozia, valida per l'ultimo turno del girone di qualificazione al Mondiale, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato delle condizioni di Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, che è reduce da una gastroenterite: "Se potrà giocare 90 minuti non so dirlo. Né io né Rasmus ci siamo mai trovati in questa situazione, ma lui si sente fresco e pronto per la partita. Può partire dall’inizio e giocare finché ne avrà, oppure entrare dalla panchina e fare la differenza. La decisione non è ancora stata presa".

Domenica e ieri ha svolto un allenamento personalizzato.

"Siamo stati un po’ prudenti. C’è stato molto lavoro di recupero per avere un gruppo completamente in forma per la partita di martedì, quindi è stata una decisione abbastanza semplice lasciare che Hojlund si allenasse da solo: così ha ottenuto ciò di cui aveva bisogno e abbiamo ridotto al minimo il rischio di contagio".

Kristensen e Andersen hanno accusato lo stesso problema.

"Ci sono sempre piccole cose di cui un allenatore deve tenere conto, fa parte del lavoro. Preferirei sempre non dover pensare a malattie, infortuni e squalifiche".