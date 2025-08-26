TMW Napoli, domino sulla fascia destra: se arriva Juanlu Sanchez, Zanoli va all'Udinese

Il Napoli potrebbe innescare un domino con l'arrivo di Juanlu Sanchez. Perché se è vero che in questo momento tutte le forze sono indirizzate per chiudere l'arrivo di Rasmus Hojlund dal Manchester United, dall'altro il nome del terzino del Siviglia continua a essere più che in voga. L'accordo può arrivare intorno ai 18 milioni di euro, per dare ad Antonio Conte il penultimo tassello di questo mercato.

Almeyda, allenatore del Siviglia, ne aveva parlato così nei giorni scorsi. "Cerco di minimizzare la situazione, evito di addentrarmi troppo in certi discorsi. Credo nelle cose concrete e, finché non c’è nulla di ufficiale o definito, per me Juanlu, come tutti gli altri, resta un calciatore del Siviglia a tutti gli effetti. Si sta allenando regolarmente con il gruppo, con impegno e serietà. Il nostro compito è quello di continuare a dargli fiducia, aiutarlo a crescere e a correggere gli errori".

Nel momento dell'arrivo di Juanlu Sanchez, però, ci sarà l'uscita di Alessandro Zanoli. Il difensore è bloccato fino all'approdo dello spagnolo, ma ha già un accordo di massima con l'Udinese che pagherà 5 milioni più bonus al Napoli per un trasferimento a titolo definitivo. Il Bologna, del resto, si è orientato su Zortea per dare un'alternativa a Holm.