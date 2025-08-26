Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Napoli, domino sulla fascia destra: se arriva Juanlu Sanchez, Zanoli va all'Udinese

Napoli, domino sulla fascia destra: se arriva Juanlu Sanchez, Zanoli va all'UdineseTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:47Serie A
di Andrea Losapio

Il Napoli potrebbe innescare un domino con l'arrivo di Juanlu Sanchez. Perché se è vero che in questo momento tutte le forze sono indirizzate per chiudere l'arrivo di Rasmus Hojlund dal Manchester United, dall'altro il nome del terzino del Siviglia continua a essere più che in voga. L'accordo può arrivare intorno ai 18 milioni di euro, per dare ad Antonio Conte il penultimo tassello di questo mercato.

Almeyda, allenatore del Siviglia, ne aveva parlato così nei giorni scorsi. "Cerco di minimizzare la situazione, evito di addentrarmi troppo in certi discorsi. Credo nelle cose concrete e, finché non c’è nulla di ufficiale o definito, per me Juanlu, come tutti gli altri, resta un calciatore del Siviglia a tutti gli effetti. Si sta allenando regolarmente con il gruppo, con impegno e serietà. Il nostro compito è quello di continuare a dargli fiducia, aiutarlo a crescere e a correggere gli errori".

Nel momento dell'arrivo di Juanlu Sanchez, però, ci sarà l'uscita di Alessandro Zanoli. Il difensore è bloccato fino all'approdo dello spagnolo, ma ha già un accordo di massima con l'Udinese che pagherà 5 milioni più bonus al Napoli per un trasferimento a titolo definitivo. Il Bologna, del resto, si è orientato su Zortea per dare un'alternativa a Holm.

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Napoli, senti Almeyda sul futuro di Juanlu: "Finché non ci saranno novità resta del... Napoli, senti Almeyda sul futuro di Juanlu: "Finché non ci saranno novità resta del Siviglia"
Napoli, Juanlu passato 'in secondo piano': bloccata al momento la partenza di Zanoli... Napoli, Juanlu passato 'in secondo piano': bloccata al momento la partenza di Zanoli
Juanlu Sanchez al Napoli, fumata bianca a un passo. Col Siviglia affare da 18 milioni... Juanlu Sanchez al Napoli, fumata bianca a un passo. Col Siviglia affare da 18 milioni
Altre notizie Serie A
Fiorentina, si presenta Piccoli: "Ho spinto anche io con il Cagliari per venire qui"... Live TMWFiorentina, si presenta Piccoli: "Ho spinto anche io con il Cagliari per venire qui"
Adam Buksa è un nuovo attaccante dell'Udinese. Il polacco ha firmato fino al 2029... UfficialeAdam Buksa è un nuovo attaccante dell'Udinese. Il polacco ha firmato fino al 2029
Napoli, Conte: "L'Inter è sempre lì, ma vedo il ritorno di Juve e Milan: hanno rose... Napoli, Conte: "L'Inter è sempre lì, ma vedo il ritorno di Juve e Milan: hanno rose importanti"
Perinetti promuove Hojlund al Napoli: "Attaccante giovane che ha bruciato le tappe"... Perinetti promuove Hojlund al Napoli: "Attaccante giovane che ha bruciato le tappe"
Dolci: "Fiorentina, servono rinforzi in difesa e sulle corsie. Poi la squadra è completa"... Dolci: "Fiorentina, servono rinforzi in difesa e sulle corsie. Poi la squadra è completa"
Atalanta, balla la formula per El Bilal Touré al Besiktas: non c'è ancora accordo... TMWAtalanta, balla la formula per El Bilal Touré al Besiktas: non c'è ancora accordo totale
Rambaudi: "Lazio, il sistema di gioco non risolve il problema. Difficile lottare... Rambaudi: "Lazio, il sistema di gioco non risolve il problema. Difficile lottare per vincere"
Napoli, domino sulla fascia destra: se arriva Juanlu Sanchez, Zanoli va all'Udinese... TMWNapoli, domino sulla fascia destra: se arriva Juanlu Sanchez, Zanoli va all'Udinese
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
4 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
5 Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Hojlund al Napoli, cosa manca per chiudere? Oggi può essere la giornata decisiva: il punto
Immagine top news n.1 Lo scambio Vlahovic-Saelemaekers risolverebbe due problemi (Kolo Muani permettendo)
Immagine top news n.2 The Wolf torna in Serie A. Il Sassuolo annuncia Nemanja Matic, il comunicato e i dettagli
Immagine top news n.3 Il Real Madrid non ha riscattato Nico Paz perché ha altre due possibilità per farlo
Immagine top news n.4 Conrad Harder al Milan, il talento nato in un club modello per tutti nel Mondo
Immagine top news n.5 Corsa e pressing, sembra già l’Inter di Chivu. E Sucic brilla a San Siro
Immagine top news n.6 Juventus tra Genoa e mercato: incognite Vlahovic e Nico Gonzalez
Immagine top news n.7 Dopo il caso Boniface il Milan ha scelto: fatta per Harder, nuovo bomber di Allegri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs... Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.2 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
Immagine news podcast n.3 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.4 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Sangalli forse in uscita. Di Carmine? Accordo mancato per dettagli"
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Il Milan mi ha preso alla sprovvista con Harder. Il Como è la nuova Atalanta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Dove può arrivare il Como di Fabregas? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, si presenta Piccoli: "Ho spinto anche io con il Cagliari per venire qui"
Immagine news Serie A n.2 Adam Buksa è un nuovo attaccante dell'Udinese. Il polacco ha firmato fino al 2029
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Conte: "L'Inter è sempre lì, ma vedo il ritorno di Juve e Milan: hanno rose importanti"
Immagine news Serie A n.4 Perinetti promuove Hojlund al Napoli: "Attaccante giovane che ha bruciato le tappe"
Immagine news Serie A n.5 Dolci: "Fiorentina, servono rinforzi in difesa e sulle corsie. Poi la squadra è completa"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, balla la formula per El Bilal Touré al Besiktas: non c'è ancora accordo totale
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, difensore cercasi. Spunta la pista Del Lungo dell’Atalanta
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Lapadula verso il reintegro in rosa: mancano offerte. E potrebbe ridursi l'ingaggio
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Castagnetti è ad un passo. Fra oggi e domani sarà in città
Immagine news Serie B n.4 La Top 11 di Serie B: brilla Popov, molto bene il suo Empoli. Carrarese e Venezia top
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Noto: “Entro il fine settimana nuovi innesti per Aquilani”
Immagine news Serie B n.6 Un Baturina anche per la Serie B? Lo Spezia punta il fratello del fantasista del Como
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Lumezzane ci prova per Donnarumma della Ternana: da definire le modalità del trasferimento
Immagine news Serie C n.2 Benevento, Auteri: “Vittoria meritata, abbiamo avuto l’atteggiamento giusto”
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, arriva il rinnovo per Giuseppe Cuomo. Il difensore ha firmato fino al 2027
Immagine news Serie C n.4 Triestina, per una notizia buona ne arriva una cattiva. E col Lecco si gioca forse a porte chiuse
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Longo: “Commessi errori gravi. Se giochiamo così il problema sono io”
Immagine news Serie C n.6 Trento, Zocchi: "Sangalli forse in uscita. Di Carmine? Accordo mancato per dettagli"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile pronta alla Preliminare di Champions: le convocati di mister Rossettini
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Rossettini: "Battere l'Aktobe. Passare il turno di Champions è obiettivo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dragoni prosegue con la Roma: per recuperare dall'infortunio e conquistare il Barcellona
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter, Bugeja: "Champions importante per noi, abbiamo le qualità per inseguire l'obiettivo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Giulia Dragoni torna alla Roma in prestito per un altro anno
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan Women, report medico: frattura del malleole peroneale per Nadine Sorelli
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?