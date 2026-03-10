Napoli, la nuova via per vincere: investimenti, ma con un taglio ad età ed ingaggi

Il Napoli pensa a chiudere nel modo migliore possibile il proprio campionato, con un occhio già al futuro. Detto che sia per Alisson Santos che per Rasmus Hojlund sono in arrivo i riscatti dai rispettivi club dopo che hanno convinto in questa stagione, è in atto una modifica della strategia del club azzurro per le prossime mosse.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti, il nuovo Napoli punta a investire, irrobustirsi, ma rimodulando l'età media come già sta avvenendo, così come il monte ingaggi. Al netto della volontà di mantenere alta l'asticella delle ambizioni. Gli arrivi di Alisson Santos, Hojlund e anche di Giovane vanno in questa direzione.

Una linea nella quale si incastrerebbe perfettamente un giocatore come Atta dell'Udinese, così come corrispondono ai canoni giocatori come Gilmour e Gutierrez. Per portarla avanti serviranno i soldi della Champions League, che possono portare a nuovi obiettivi. Si vedano, oltre al già citato Atta, anche i vari Juanlu Sanchez (23 anni ad agosto) e Joao Gomes (25 anni).