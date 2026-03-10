Minacce a Cairo, Vlahovic ora può rinnovare, Allegri-Milan avanti insieme: le top news delle 13

Il Milan continua a costruire il proprio progetto tecnico attorno a Massimiliano Allegri. Il club rossonero, con Gerry Cardinale sempre più vicino alla squadra e allo spogliatoio, ha ribadito la piena fiducia nel proprio allenatore anche dopo la recente visita negli spogliatoi seguita al derby. Allegri è considerato uno dei principali artefici dei risultati ottenuti finora e la società è pronta a puntare su di lui anche per il futuro. Nel contratto del tecnico è infatti previsto un rinnovo automatico fino al 30 giugno 2028 in caso di qualificazione alla prossima Champions League. L’obiettivo dichiarato dal club resta proprio l’ingresso tra le prime quattro, anche se l’ambizione è quella di continuare a vincere trofei dopo la Supercoppa Italiana conquistata nel 2025, primo titolo dell’era RedBird.

In casa Juventus resta centrale la situazione legata a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo mantiene un forte legame con l’ambiente bianconero e il club sta lavorando per trovare un accordo sul rinnovo di contratto. Dopo aver blindato Yildiz e prolungato l’accordo con McKennie, la dirigenza vorrebbe chiudere anche per il numero 9, considerato un tassello importante per il progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti. I contatti tra le parti sono ripresi nelle ultime settimane e il primo confronto è servito per ricucire il rapporto e ristabilire fiducia reciproca. Resta da trovare l’intesa economica con l’entourage del giocatore, ma filtra un certo ottimismo.

Situazione molto più tesa invece in casa Torino, dove prosegue la contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo. Negli ultimi giorni, nei luoghi d’origine del patron granata, sono apparse scritte offensive e minacce sui muri e sui cartelli stradali. L’episodio più grave è stato segnalato all’ingresso del cimitero di Masio, con un messaggio che ha richiamato la memoria dei genitori di Cairo. Il sindaco della cittadina ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri, mentre lo stesso presidente del Torino si è detto profondamente dispiaciuto per quanto accaduto, offrendo di coprire le spese per la pulizia delle aree vandalizzate.