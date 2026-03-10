Milan-Parma, possibile asse di mercato: Troilo, Pellegrino e i giovani Comotto e Camarda. Gli scenari

Il Parma guarda in casa Milan per due giovani e il Milan valuta altrettanti giocatori del Parma per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, per una possibile asse di mercato tra i ducali e i rossoneri per l'estate. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le due dirigenze potrebbero presto incontrarsi per discutere di eventuali scambi da concretizzare al termine di questa stagione.

Troilo e Pellegrino.

Partendo dai calciatori nel mirino del Milan non è certo una novità che la dirigenza rossonera abbia messo nel mirino Mateo Pellegrino per rinforzare l'attacco e tra qualche mese i colloqui potrebbero ripartire, ma il nome nuovo è un altro, quello di Mariano Troilo, difensore classe 2003 che sta facendo molto bene in questa stagione, la sua prima in Serie A, con tanto di gol segnato proprio a San Siro contro il Milan. Una prestazione, quella dell'argentino al Meazza, che non è passata inosservata e ha destato l’interesse dei rossoneri, che lo monitoreranno nelle prossime settimane.

Comotto e Camarda.

Dall'altra parte il Parma sta osservando molto da vicino due giovani del Milan, con situazioni molto diverse. Il primo nome è quello di Christian Comotto, figlio d'arte, che a soli 17 anni si è preso un posto da titolare nello Spezia in questa Serie B. Su di lui ci sono diversi club di Serie A, con il Bologna che al momento sembra essere quello maggiormente interessato, tanto che Sartori lo ha visionato al Picco nella sfida contro il Monza. Il Parma però ci lavorerà e la formula potrebbe essere al massimo quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, visto che il Milan non vorrà perdere il controllo del suo cartellino. L'altro nome è invece quello di Camarda, attaccante attualmente in prestito al Lecce che però non ha convinto nella sua prima stagione in Serie A. Chissà che i vari interessi di Milan e Parma non possano sfociare in incastri di mercato per l'estate.