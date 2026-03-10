Ufficiale Picerno, Bertotto esonerato. Panchina affidata ad interim a Di Deo in attesa di De Luca

Il Picerno ha dunque deciso di cambiare guida tecnica ed esonerare Valerio Bertotto dopo quattro gare senza vittorie e una posizione in classifica che oggi varrebbe i play out per non retrocedere. Questo il comunicato del club rossoblù:

"L’AZ Picerno comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Valerio Bertotto e l’allenatore in seconda Claudio Bazeu.

La società desidera ringraziare mister Bertotto e il suo collaboratore per il lavoro svolto con professionalità e dedizione nel corso della loro esperienza sulla panchina rossoblù, augurando ad entrambi le migliori fortune professionali e personali.

La conduzione tecnica della prima squadra è affidata momentaneamente a Guido Di Deo".

Per il futuro la società ha optato per il ritorno di Claudio De Luca. Il tecnico con cui il club aveva iniziato la stagione, era stato esonerato lo scorso 12 ottobre, ma la svolta poi effettiva non era arrivata, tanto che adesso, dopo cinque mesi, la decisione è quella di ridare una scossa alla squadra.