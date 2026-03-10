Media punti dimezzata e un 2026 da incubo. Il ritorno di Dionisi a Empoli non ha funzionato

Le minestre riscaldate non sempre funzionano. E anche il percorso di Alessio Dionisi nella sua seconda esperienza all’Empoli conferma questo vecchio adagio. Tornato in Toscana dopo aver lasciato un ottimo ricordo nel 2020/21, con la promozione diretta in Serie B conquistata e il primo posto (che gli garantì anche il successo alla Panchina d’Argento) il giovane allenatore è durato appena 22 giornate con una media quasi dimezzata rispetto alla prima volta.

In quella prima esperienza infatti il ruolino di marcia parlava di 22 vittorie e appena quattro sconfitte in 42 partite con una media di 1,95 punti a partita, l’esperienza appena conclusa invece recita numeri molto inferiori: appena cinque vittorie e ben dieci sconfitte per una media spaccata di un punto a partita, Risultati che hanno fatto precipitare gli azzurri verso la zona retrocessione e portato la società a cambiare nuovamente tecnico – dopo l’avvicendamento fra Guido Pagliuca e lo stesso Dionisi dopo sette giornate – in questa stagione.

A certificare il fallimento del tecnico senese è un 2026 che dopo il buon inizio, vittoria a Cesena alla prima uscita di gennaio, ha visto un crollo irreversibile con sei sconfitte e quattro pareggi che hanno fatto precipitare la situazione. Dopo la negativa esperienza a Palermo, dove tuttavia rimase in sella fino alla fine sella stagione, un altro passo falso nella giovane carriera del classe ‘80 con l'esonero arrivato questa mattina.