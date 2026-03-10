Media punti dimezzata e un 2026 da incubo. Il ritorno di Dionisi a Empoli non ha funzionato
Le minestre riscaldate non sempre funzionano. E anche il percorso di Alessio Dionisi nella sua seconda esperienza all’Empoli conferma questo vecchio adagio. Tornato in Toscana dopo aver lasciato un ottimo ricordo nel 2020/21, con la promozione diretta in Serie B conquistata e il primo posto (che gli garantì anche il successo alla Panchina d’Argento) il giovane allenatore è durato appena 22 giornate con una media quasi dimezzata rispetto alla prima volta.
In quella prima esperienza infatti il ruolino di marcia parlava di 22 vittorie e appena quattro sconfitte in 42 partite con una media di 1,95 punti a partita, l’esperienza appena conclusa invece recita numeri molto inferiori: appena cinque vittorie e ben dieci sconfitte per una media spaccata di un punto a partita, Risultati che hanno fatto precipitare gli azzurri verso la zona retrocessione e portato la società a cambiare nuovamente tecnico – dopo l’avvicendamento fra Guido Pagliuca e lo stesso Dionisi dopo sette giornate – in questa stagione.
A certificare il fallimento del tecnico senese è un 2026 che dopo il buon inizio, vittoria a Cesena alla prima uscita di gennaio, ha visto un crollo irreversibile con sei sconfitte e quattro pareggi che hanno fatto precipitare la situazione. Dopo la negativa esperienza a Palermo, dove tuttavia rimase in sella fino alla fine sella stagione, un altro passo falso nella giovane carriera del classe ‘80 con l'esonero arrivato questa mattina.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.