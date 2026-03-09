TMW Radio Braglia: "Milan cinico, Inter in calo ma lo Scudetto al 90% è suo"

Simone Braglia, ex calciatore, ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Genoa, vittoria importante contro la Roma:

"Guardando il campionato, c'è un ultimo mese terribile, con l'ultima partita che gioca a Lecce. Deve salvarsi prima, andare a far punti al Ferraris non è semplice, è un fortino difficile da espugnare. De Rossi è molto bravo, rispecchia veramente quello che è un allenatore da Genoa".

Derby, perché ha vinto il Milan e perché ha perso l'Inter?

"Il Milan è sempre quello, cinico, l'Inter è in calo. Nell'Inter vedo, al di là degli infortuni, un'involuzione anche dal punto di vista agonistico. Il rigore c'era? Quando giocavo io, non venivano mai dati. Poi con le regole attuali fino a qualche settimana fa veniva dato...Per me però comunque non c'era volontà di prenderla col braccio. Per me stavolta l'arbitro ha deciso e ha fatto bene. Ci lamentiamo che non decidono più, invece stavolta lo ha fatto".

Campionato riaperto?

​​​​​​​"Al 90% per me l'Inter è campione d'Italia. Il 10% però occhio che ha una partita fondamentale, è l'ultimo vero scontro diretto, l'Atalanta. Dovessero perdere punti ancora e il Milan vince, se senti il fiato sul collo poi puoi perdere qualche punto ulteriore. Ma la vedo difficile".