Kvaratskhelia: "Quando mi ha contattato il PSG ho capito di essere diventato di caratura mondiale"

"Adoro Parigi, mi piace tutto". Khvicha Kvaratskhelia ha già dimenticato i tempi in cui vestiva la maglia del Napoli e in un'intervista a Le Parisien ha raccontato la sua nuova vita in Francia: "Più ci penso, più apprezzo il fatto che le persone siano molto rispettose. Quando esci non ti disturbano troppo. Al ristorante, per esempio, chiedono prima di venire a fare una foto. Mi piace molto. È la miglior città dove passeggiare con tua moglie".

Il georgiano spiega poi che cosa significhi per lui far parte del PSG: "Quando vieni da un piccolo Paese come il mio, giocare in una delle squadre più grandi del mondo è ovviamente un sogno. Arrivare a Napoli era già qualcosa di molto importante per me. Ero molto orgoglioso. Ma quando il PSG mi ha contattato ho davvero capito di essere diventato un calciatore di caratura mondiale".

L'ex Dinamo Batumi ha vinto ovunque è andato in Europa: "Sono molto fortunato. Anche a Napoli erano anni che non vincevano lo scudetto e siamo risusciti a farlo prima che lasciassi il club. Con il PSG e la Champions League è successa la stessa cosa. In Georgia diciamo che se entri in una stanza con il piede destro avrai fortuna. Io quindi sono arrivato a Parigi con il piede giusto".

Due battute anche sul soprannome Kvaradona: "Essere paragonato a Maradona è ovviamente pesante. Nessuno può essere paragonato a lui. Ma quando i tifosi mi hanno dato quel soprannome ero molto felice perché mostrava quanto mi volessero bene. Mi ha toccato molto e ne ero orgoglioso. Il dribbling è la mia qualità principale. Ma da quando sono a Parigi sono migliorato molto e sono diventato anche un guerriero in campo. Cerco sempre di dare il 100%, anche in difesa. Questa cosa a Napoli non la facevo molto, e il mister mi ha aiutato a migliorare molto in questo".