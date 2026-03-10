Ultime partite per Lazaro con il Torino? Il club granata non è intenzionato a rinnovargli il contratto

Valentino Lazaro sembra essere sempre più vicino all'addio al Torino. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, l'esterno non rinnoverà il contratto, più per scelta societaria che sua. Nonostante lo spazio avuto sia con Baroni che con D'Aversa - si legge - il giocatore non ha fatto molto per convincere Cairo e Petrachi a rinnovargli il contratto.

Lazaro guadagna 1,5 milioni netti a stagione (tra i calciatori granata è uno di quelli che pesa maggiormente a bilancio) e lo stipendio alto di certo è un ostacolo in più alla sua permanenza, anche perché l’idea di Cairo e di Petrachi - si legge - è quella di abbassare il monte ingaggi. Anche se il suo addio a fine stagione appare sempre più probabile, Lazaro sarà comunque tra i protagonisti delle ultime giornate di campionato.

Per la partita contro il Parma è infatti in ballottaggio con Pedersen per una maglia da titolare e, anche se non dovesse giocare dall’inizio, con ogni probabilità sarà comunque della partita a gara in corso.