Il Napoli ritrova McTominay e Lobotka. Problemi per Vergara, rischia di saltare i playoff

Giorno dopo giorno Antonio Conte sta recuperando tutti i suoi titolari. Il Napoli ha vissuto un'annata complicatissima a causa degli infortuni che hanno privato il tecnico di numerosi pezzi pregiati. Ora però sembra che i partenopei intravedano la luce in fondo al tunnel: secondo quanto riportato da gazzetta.it, Scott McTominay sta meglio e pare che sia pronto per tornare in gruppo. Dovesse farlo immediatamente, come tutto lascia pensare, allora diventerebbe automaticamente candidato anche per la convocazione contro il Lecce.

Un altro prossimo al rientro è Stanislav Lobotka, che ha mandato segnali positivi allo staff medico e avverte sensazioni positive. Out invece Antonio Vergara, tormentato dalla fascite plantare, che lo ha costretto a uscire anzitempo nel match contro il Torino. Per lui adesso c'è il rischio di dover saltare i playoff con la Nazionale. Intanto continuano ad allenarsi in gruppo Frank Anguissa e Kevin de Bruyne.