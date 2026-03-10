Atalanta, altra impresa richiesta in Champions. Il livello si alza: dopo il Dortmund, c'è il Bayern

L'Atalanta si prepara a vivere un nuovo appuntamento con la storia, sognando di poter essere protagonista di un'altra notte da ricordare come è stata quella della rimonta contro il Borussia Dortmund nel playoff di Champions League. Adesso, per gli ottavi di finale, si para di fronte un'altra tedesca, decisamente più minacciosa visto che sono i carrarmati del Bayern Monaco.

Raffaele Palladino è conscio della difficoltà della sfida, ma anche della chance di potersi rendere di fatto immortale nella storia della Dea. Ha detto in conferenza stampa l'allenatore dell'Atalanta: "Per noi sarà una serata magica da vivere con occhi ben aperti. Affrontiamo una delle squadre migliori al mondo e vogliamo confrontarci contro di loro e ovviamente giocare davanti ai nostri tifosi. Loro hanno tanta qualità e giocano con un 4-2-3-1 molto competitivo e dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli. Mi aspetto una partita tanto bella quanto aperta e non vedo l'ora di confrontarmi con loro. Voglio vedere un'Atalanta coraggiosa".

Insieme a Palladino si è presentato in sala stampa per introdurre la partita anche il centrocampista Mario Pasalic. Ha detto, il croato dell'Atalanta: "Ho giocato tante gare di Champions League ed è il sogno di ogni bambino giocare in questi palcoscenici. L'Atalanta ha maturato grande esperienza e cercheremo ovviamente di dare il massimo anche domani: ora siamo una realtà europea e come da prassi dobbiamo giocarcela".