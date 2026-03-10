TMW Bonazzoli sulla crisi Samp: "Organico da prime 3, non capisco tutte queste difficoltà"

"L'inizio non era stato positivo, poi c'era stato un cambio di passo, ma è da un anno e mezzo che non riesce a trovare continuità. Non capisco i problemi, perché l'organico è importante e dovrebbe stare fra le prime tre. Non si capisce quale sia il motivo di queste annate". L’ex attaccante della Sampdoria Emiliano Bonazzoli nel corso del consueto appuntamento con l’A tu per tu su TMW ha parlato così della situazione in casa blucerchiata dopo l’esonero del duo Gregucci-Foti e la nomina, ad interim, di Attilio Lombardo.

A vedere il campo, che succede a questa Sampdoria?

"Parlando soltanto degli aspetti legati al campo la discontinuità di risultati e i cambi di guida tecnica incidono e non danno serenità. Quando non arrivano risultati però la società fa le valutazioni del caso per cercare di raddrizzare la situazione".

Foti era un uomo Samp. Ha indossato la maglia blucerchiata

"Foti conosceva l'ambiente. Ha già un'esperienza importante stando con Mourinho sicuramente si impara. È stato in una piazza difficile e importante come quella di Roma. Però in ogni piazza ci sono tante dinamiche differenti. La squadra comunque è uscita dalla zona retrocessione. Un cambio, una piccola inversione di tendenza c'era stata".

Il futuro potrebbe essere Beppe Iachini

"La sua carriera parla da sola. Ha vinto tanti campionati, se dovesse essere lui il nuovo allenatore avrebbe comunque un compito arduo".