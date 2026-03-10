Lazio, l'ultimo grido d'aiuto di Sarri dopo un mese di silenzio della società

La Lazio batte 2-1 il Sassuolo, torna al successo dopo sei partite e va a due lunghezze dal Bologna ottavo in classifica. Il gol di Marusic regala tre punti e ossigeno, ma l'attenzione è altrove. Non è tanto sul numero di spettatori presenti allo stadio (poco più di 5500 ingressi, compresi gli addetti ai lavori), quanto sul grido d'aiuto lanciato da Maurizio Sarri, sia prima che dopo la partita. "Lo stadio vuoto è triste, deprimente e avvilente. Penso sia arrivato il momento di fare qualcosa da parte della società" aveva detto il tecnico toscano prima della partita. Ancor più forte il messaggio arrivato al termine della gara: "È da giugno che dico che sono rimasto alla Lazio per il popolo laziale e ora non lo so più neanche io perché sono rimasto". Un chiaro segnale di come l'allenatore sia stanco di questa situazione e l'appello non è stato di certo fatto alla tifoseria.

Lazio, la protesta continua col Milan: la non posizione della società

Nella giornata di oggi il tifo organizzato biancoceleste confermerà la propria assenza anche per la sfida di domenica contro il Milan. L'Olimpico, dopo un mese di deserto, sarà leggermente più popolato per la folta presenza di tifosi rossoneri che saranno sulle tribune. Questo però non cambia la situazione, anzi rende ancor più rumorosa l'assenza del tifo laziale visto che, di fatto, sembrerà di giocare a San Siro. Sarri ha chiesto alla società di fare qualcosa, la stessa società che da un mese a questa parte ha scelto la strada del silenzio. Nessun comunicato, post social o intervista per provare a tendere la mano verso i tifosi. Un silenzio diventato assordante nella testa di Maurizio Sarri, che ha provato a lanciare l'ultimo disperato grido d'aiuto. "Sicuramente penso che qualcosa stiano pensando" ha detto il Comandante in conferenza stampa. Nei prossimi giorni scopriremo se qualcosa verrà fatto.