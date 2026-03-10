Tutti i risultati della 28^ giornata di Serie A e la classifica. Grandi lotte, da cima a fondo

È andata definitivamente in archivio la 28^ giornata della Serie A 2025/26, con la vittoria di misura e a tempo quasi scaduto della Lazio, che batte 2-1 il Sassuolo grazie al gol di Marusic e così facendo si riporta sul lato sinistro della classifica, a -1 proprio dalla compagine emiliana in maglia neroverde.

La notizia del weekend in termini di classifica riguarda naturalmente la vittoria del Milan nel derby con l'Inter che ha permesso ai rossoneri di accorciare a -7 sui cugini, ma non è l'unica. C'è una lotta Champions pronta a infiammarsi, con il terzetto composto da Roma, Como e Juventus a caccia del 4° posto e separate da un solo punto, mentre in coda sprofonda in zona retrocessione da sola la Cremonese, sconfitta a Lecce e lasciata indietro anche dalla Fiorentina.

La classifica aggiornata della Serie A

Inter 67 punti (28 partite giocate)

Milan 60 (28)

Napoli 56 (28)

Roma 51 (28)

Como 51 (28)

Juventus 50 (28)

Atalanta 46 (28)

Bologna 39 (28)

Sassuolo 38 (28)

Lazio 37 (28)

Udinese 36 (28)

Parma 34 (28)

Cagliari 30 (28)

Genoa 30 (28)

Torino 30 (28)

Lecce 27 (28)

Fiorentina 25 (28)

Cremonese 24 (28)

Hellas Verona 18 (28)

Pisa 15 (28)

Serie A, 28^ giornata - Tutti i risultati

NAPOLI vs TORINO 2-1 [7’ Alisson Santos (N), 68’ Elmas (N); 87’ Casadei (T)]

CAGLIARI vs COMO 1-2 [14’ Baturina (Co), 56' S. Esposito (Ca), 77' Da Cunha (Co)]

ATALANTA vs UDINESE 2-2 [39' Kristensen (U), 55' Davis (U), 75' e 79' Scamacca (A)]

JUVENTUS vs PISA 4-0 [54' Cambiaso, 65' Thuram, 75' Yildiz, 90'+3' Boga]

LECCE vs CREMONESE 2-1 [22' Pierotti (L), 38' rig. Stulic (L), 47' Bonazzoli (C)]

BOLOGNA vs HELLAS VERONA 1-2 [49’ Rowe (B), 53’ Frese (H), 57’ Bowie (H)]

FIORENTINA vs PARMA 0-0

GENOA vs ROMA 2-1 [52' Messias (G), 55' N’Dicka (R), 80' Vitinha (G)]

MILAN vs INTER 1-0 [35' Estupiñán (M)]

LAZIO vs SASSUOLO 2-1 [2' Maldini (L), 34' Laurienté (S), 90'+2' Marusic (L)]