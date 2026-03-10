Focus TMW Panchine Serie B 2025/26: cambio in casa Empoli. Caserta prende il posto di Dionisi

Con il campionato di Serie B giunto alla 29ª giornata, ormai archiviata, ecco un secondo esonero settimanale, che segue a quello di ieri in casa Sampdoria: questa mattina, infatti, l'Empoli ha comunicato di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Alessio Dionisi. Al suo posto arriva Fabio Caserta che ha dunque risolto con il Bari dove aveva iniziato la stagione.

Di seguito il quadro completo di tutte le formazioni della prossima Serie B:

Avellino - Raffaele Biancolino (confermato) -> esonerato il 16/02 -> dal 18/02 Davide Ballardini

Bari - Fabio Caserta (nuovo) -> esonerato il 26/11 -> dal 27/11 Vincenzo Vivarini -> esonerato il 19/01 -> dal 19/01 Moreno Longo

Carrarese - Antonio Calabro (confermato)

Catanzaro - Alberto Aquilani (nuovo)

Cesena - Michele Mignani (confermato)

Empoli - Guido Pagliuca (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Alessio Dionisi -> esonerato il 09/03 -> dal 09/03 Fabio Caserta

Frosinone - Massimiliano Alvini (nuovo)

Juve Stabia - Ignazio Abate (nuovo)

Mantova - Davide Possanzini (confermato) -> esonerato il 15/12 -> dal 15/12 Francesco Modesto

Modena - Andrea Sottil (nuovo)

Monza - Paolo Bianco (nuovo)

Padova - Matteo Andreoletti (confermato)

Palermo - Filippo Inzaghi (nuovo)

Pescara - Vincenzo Vivarini (nuovo) -> esonerato il 11/11 -> dal 12/11 Giorgio Gorgone

Reggiana - Davide Dionigi (confermato) -> esonerato l'8/02 -> dall'8/02 Lorenzo Rubinacci

Sampdoria - Massimo Donati (nuovo) -> esonerato il 18/10 -> dal 19/10 Angelo Gregucci -> esonerato il 09/03 -> dal 09/03 ad interim Attilio Lombardo

Spezia - Luca D'Angelo (confermato) -> esonerato il 4/11 -> dal 4/11 Roberto Donadoni

Sudtirol - Fabrizio Castori (confermato)

Venezia - Giovanni Stroppa (nuovo)

Virtus Entella - Andrea Chiappella (nuovo)