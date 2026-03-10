Un rinnovo che non sembra più così impossibile: Vlahovic e la Juventus più vicini a dirsi sì

Mentre la Juventus continua a concentrarsi sulle 10 partite che la separano dalla fine della sua stagione (per i bianconeri, eliminati sia dalla Coppa Italia che dalla Champions League, rimane solo la Serie A) con il chiaro obiettivo di riuscire a piazzarsi tra le prime quattro della classifica e strappare un piazzamento nella prossima edizione della Champions, in seno alla dirigenza della Vecchia Signora si lavora alla costruzione della Juve del futuro.

E un passaggio cruciale riguarda Dusan Vlahovic. Entrato da inizio stagione nell'ultimo anno del suo ricchissimo contratto con la Juventus, a oltre 12 milioni di euro netti d'ingaggio, il centravanti serbo sembrava ormai da diverse settimane a questa parte destinato a un inevitabile addio a costo zero, alla scadenza del vincolo. Da un po' di tempo però qualcosa è cambiato, e non riguarda solo l'atteggiamento del corpo di Vlahovic o le sue esultanze a bordo campo.

In ballo c'è infatti la concreta possibilità che la Juventus e Vlahovic, alla fine, arrivino alla fumata bianca per un rinnovo di contratto che a molti pareva davvero impossibile. Le cifre in ballo per il nuovo accordo sono molto più basse alla voce 'stipendio', si parla della metà: 6 milioni di euro di parte fissa, ai quali aggiungere parti variabili sotto forma di bonus e un premio alla firma. I lavori viaggiano spediti, in questi giorni nella Torino bianconera si può toccare un certo ottimismo che si respira tra tutti, parlando del futuro di Vlahovic.