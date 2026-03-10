Ravenna ko ad Ascoli. Mandorlini: "Non abbiamo ancora identità e gioco collaudati"

La Curva lo ha omaggiato, essendo ex di turno, ma l'Ascoli lo ha invece sportivamente asfaltato: Andrea Mandorlini esce infatti battuto dal 'Del Duca', con il suo Ravenna che non riesce a centrare il controsorpasso a margine del big match della 31ª giornata del campionato di Serie C - Girone B - che è andato in scena ieri sera. Ci sarà adesso da lottare per arrivare almeno al secondo posto, anche se i playoff appaiono chiaramente già sicuri.

E proprio degli spareggi promozione, ha così parlato l'allenatore nel post partita: "L'Ascoli è una squadra che ha un'idea, noi dobbiamo trovarla. Abbiamo subito tanto, abbiamo rischiato, ci poteva stare una partita così ma dovevamo fare meglio. Complimenti a loro, però, che hanno fatto la gara che dovevano fare, si vede che sono abituati a giocare così da più tempo: hanno identità e modo di giocare collaudato, noi ancora no. Ai playoff manca ancora tanto tempo, ci prepareremo sicuramente molto meglio".

Circa la gara, è abbastanza sintetico il tecnico, che comunque non nasconde un po' di amarezza: "Pensavo di riuscire a fare un altro tipo di gara, il piano tattico però non è stato dei migliori, ma lo ripeto, avremo sicuramente tempo per migliorare".