Cairo minacciato, scritte shock al cimitero di Masio: "Mamma e papà ti aspettano qui al più presto"

Continua a essere un momento complicato quello che sta vivendo Urbano Cairo. Il presidente del Torino è ormai contestato dalla tifoseria da anni e la cosa non sembra poter cambiare a breve, nonostante lui abbia dichiarato che, in caso di offerta congrua, è pronto a vendere il club. Così nei luoghi d'origine del patron granata sono stati imbrattati muri, asfalto e cartelli stradali con insulti e minacce pesanti.

Come riportato da La Stampa, il più grave episodio è ciò che è stato scritto all'ingresso del cimitero di Masio, dove con una bomboletta spray è stata richiamata la memoria dei suoi genitori: "Mamma e papà Cairo ti aspettano qui al più presto". Purtroppo anche altri gli hanno augurato la morte: "Pagherai tutto, pagherai caro". Giovanni Airaudo, sindaco della cittadina, ha già denunciato l'accaduto ai Carabinieri, mentre Urbano Cairo si è detto profondamente dispiaciuto e si è offerto di coprire interamente le spese per la pulizia dei luoghi che sono stati colpiti.