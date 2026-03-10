Giudice Sportivo di Serie B: sei giocatori squalificati per un turno. Pesante multa alla Carrarese

Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali della 29esima giornata di campionato, ha squalificato per un turno sei calciatori. Si tratta di Andrea Carboni del Monza, Christian Pierobon e Alessio Cacciamani della Juve Stabia, Ridgeciano Haps del Venezia, Ivan Marconi della Virtus Entella e Francesco Patierno dell’Avellino.

Per quanto riguarda invece le società questo è quanto si legge nel comunicato:

“premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata ritorno i sostenitori delle Società Avellino, Catanzaro, Palermo, Pescara, Sampdoria, Spezia, Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori. *

Ammenda di € 5.000,00:

alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, durante il riscaldamento e nel corso del secondo tempo, rivolto cori insultanti nei confronti dell'Arbitro e dei suoi collaboratori.

Ammenda di € 1.500,00:

alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.