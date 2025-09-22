Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, Lucca: "Contentissimo per il gol, riscattato lo stop di Manchester"

Napoli, Lucca: "Contentissimo per il gol, riscattato lo stop di Manchester"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:04Serie A
di Giuseppe Lenoci

Ecco il commento di Lorenzo Lucca, match-winner del match contro il Pisa ai microfoni di Sky: "Sono contentissimo del gol ma soprattutto dei tre punti. Dobbiamo continuare così, siamo forti e dobbiamo portare a casa più punti possibili. Il mister mi ha chiesto di lavorare e di mettermi a disposizione: quando mi chiamerà in casa, farò il massimo. Il campionato è appena iniziato, dobbiamo pensare a portare a casa più punti possibili: abbiamo riscattato una sconfitta subita in 10 vs 11".

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Stavolta nessuna decisiva dispersione di voti: il Pallone d'Oro dopo tre anni torna a chi ha vinto la Champions. E' stata anche la serata di Donnarumma: Châtelet e Velodrome, doppia rivincita sul PSG
