Napoli, Lucca: "Contentissimo per il gol, riscattato lo stop di Manchester"
TUTTO mercato WEB
Ecco il commento di Lorenzo Lucca, match-winner del match contro il Pisa ai microfoni di Sky: "Sono contentissimo del gol ma soprattutto dei tre punti. Dobbiamo continuare così, siamo forti e dobbiamo portare a casa più punti possibili. Il mister mi ha chiesto di lavorare e di mettermi a disposizione: quando mi chiamerà in casa, farò il massimo. Il campionato è appena iniziato, dobbiamo pensare a portare a casa più punti possibili: abbiamo riscattato una sconfitta subita in 10 vs 11".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Stavolta nessuna decisiva dispersione di voti: il Pallone d'Oro dopo tre anni torna a chi ha vinto la Champions. E' stata anche la serata di Donnarumma: Châtelet e Velodrome, doppia rivincita sul PSG
Le più lette
1 Stavolta nessuna decisiva dispersione di voti: il Pallone d'Oro dopo tre anni torna a chi ha vinto la Champions. E' stata anche la serata di Donnarumma: Châtelet e Velodrome, doppia rivincita sul PSG
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Avellino, D'Agostino: "Partenio in condizioni deficitarie, va rifatto. Sfortunati con Tutino e Favilli"
Serie C
Calcio femminile