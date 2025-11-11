Trapani, Antonini: "Il Libero Consorzio mi ceda lo stadio". Ed è pronto alla battaglia legale

Il presidente del Trapani Valerio Antonini non arretra sulla questione della gestione dello Stadio Provinciale che è al centro di una disputa con il Libero Consorzio, aprendo così un nuovo fronte sulle infrastrutture cittadine dopo le polemiche con il sindaco Giacomo Tranchida sul palazzetto dello sport che ospita le gare del Trapani Shark, squadra di basket di proprietà dello stesso Antonini.

Intervistato da Telesud il numero uno granata ha rilanciato la proposta di acquistare entrambe le infrastrutture – la prima dal Libero Consorzio appunto, la seconda dal Comune – scorporando il suo credito, per i lavori di ammodernamento, che si aggirerebbe sui 3 milioni per entrambe le strutture: “Sarò molto più duro in questo caso (rispetto al Palazzetto Ndr) con il Comune. La convenzione di 30 anni l’aveva fatta, ma con questo atteggiamento Tranchida si è tagliato le mani da solo. Si tratta di un vero e proprio caso di truffa e mercoledì emetterò una fattura da 3,3 milioni di euro. - spiega Antonini - Se non mi pagheranno faremo il decreto ingiuntivo con richiesta di pignoramento cautelativo. Anche qui propongo al Libero Consorzio di chiudere la partita e anche in questo caso di cedermi lo stadio che vale molto meno dei 3,3 che ci ho speso e risolviamo il problema. Anche lì ci studiamo come gestire le differenze dando una parte dei soldi nell’interesse della comunità”.

Il numero uno del Trapani aveva parlato in precedenza così del palazzetto dello sport: “Il Palazzetto vale un 1,2-1,3 milioni. Me lo diano a un milione e di quello che resta cinquecentomila euro li regalo alla città, per le scuole, per l’assistenza o per quello che serve alla città. Gli altri 500 mila me li dia in un anno, a 40 mila al mese, senza interessi”.