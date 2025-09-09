Napoli, non solo la Fiorentina: Rrahmani salta anche (almeno) il Manchester City
Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte: Amir Rrahmani non sarà a disposizione per la sfida di sabato al “Franchi” contro la Fiorentina. Il difensore kosovaro si è fermato durante l’impegno con la sua nazionale a Basilea contro la Svizzera, riportando un problema muscolare che impone cautela nello staff medico azzurro.
La diagnosi, fortunatamente, non è grave, ma la natura dell’infortunio consiglia prudenza. Per questo motivo il centrale salterà anche la prima trasferta di Champions League, in programma giovedì 18 settembre all’Etihad contro il Manchester City. Un’assenza pesante per la retroguardia partenopea, chiamata a resistere all’urto dell’attacco stellare dei campioni d’Europa.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i tempi di recupero stimati lasciano spazio all’ottimismo: l’obiettivo realistico è rivedere Rrahmani in campo nella prossima gara di Serie A al Maradona, il 22 settembre, contro il Pisa. Una data cerchiata in rosso, con la possibilità – seppur remota – di un recupero lampo in tempo per Manchester, ipotesi però poco probabile alla luce della lesione. Come spesso accade nello sport, servirà attendere i prossimi giorni per capire l’evoluzione, ma Conte spera di riabbracciare presto uno dei suoi pilastri difensivi.
