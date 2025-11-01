Napoli, Rrahmani: "Stare due mesi fuori ti fa perdere il ritmo, per me oggi è stata dura"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, dopo il ritorno da titolare e la grande prestazione contro il Como è intervenuto in conferenza stampa: "Bisogna correre tanto contro queste squadre, non siamo riusciti a vincere ma siamo riusciti anche a non perdere. Quando non riesci a vincere non devi perdere".

Come è stato il tuo rientro dopo l'infortunio?

"Per me è stata molto difficile, dopo 2 mesi perdi i ritmi. Ho sofferto molto durante la gara, per le tante corse indietro e i tanti duelli. Contro una squadra così è molto difficile tornare in campo, ma sono contento".

Partita troppo spezzettata?

"Il difensore loro si è fatto male. Ci sono stati duelli forti, può accadere".



Due gare senza prendere gol.

"Dobbiamo avere paura di prendere gol e subire contropiedi. Quando siamo capaci di capire queste cose, più duelli vinciamo e l'avversario più difficoltà ha di fare gol".