Napoli, due mesi dopo riecco Rrahmani: il kosovaro corre verso una maglia da titolare

Dopo due mesi passati ai box a causa di un infortunio rimediato durante gli impegni con la nazionale kosovara, Amir Rrahmani è pronto a riprendersi la maglia titolare del Napoli, quella che la scorsa stagione non aveva mai tolto (38 presenze su 38 in campionato). Nel match di domani, in programma alle 18 al Maradona contro il Como il difensore centrale classe 1994 dovrebbe tornare titolare, stando a quanto riferito da Sky Sport. Nell'ultima partita, martedì scorso a Lecce, era rientrato tra i convocati, rimanendo però in panchina per l'intera durata dell'incontro.

L'ex Hellas Verona è diventato rapidamente un perno per Antonio Conte. In sordina, lontano dai riflettori, Rrahmani ha dimostrato al suo allenatore di essere un difensore affidabile, una vera e propria garanzia al centro della difesa azzurra. Un "soldatino", come lo aveva battezzato il mister nel corso dell'annata passata.

E infatti l'allenatore salentino durante questo lungo periodo di stop - circa otto settimane - ha più volte rimarcato la pesantezza della sua assenza. Ora, però, è tornato a disposizione. E domani alle 18 riassaggerà anche il terreno di gioco dello stadio che ormai è suo diversi anni.