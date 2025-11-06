Napoli, ritocco dell'ingaggio per Rrahmani: arriverà a percepire 4 netti
Amir Rrahmani è vicinissimo al rinnovo contrattuale. Il difensore kosovaro passerà dai 2,5 milioni di euro che percepisce a 4 milioni, con una scadenza però ravvicinata. Perché firmerà fino al 30 giugno del 2028 - non è dato sapere se con opzione per il club - con un ritocco importante. Inizialmente si poteva pensare a un rinnovo fino al 2029, ma i 31 anni del difensore fanno pensare a una scadenza più ravvicinata al Napoli.
Rrahmani del resto è rimasto fermo per qualche settimana a causa di un infortunio, rientrando solamente contro il Como. "Bisogna correre tanto contro queste squadre, non siamo riusciti a vincere ma siamo riusciti anche a non perdere. Quando non riesci a vincere non devi perdere. Per me è stata molto difficile, dopo 2 mesi perdi i ritmi. Ho sofferto molto durante la gara, per le tante corse indietro e i tanti duelli. Contro una squadra così è molto difficile tornare in campo, ma sono contento".
Poi toccherà agli altri. Perché in previsione ci sono già capitan Di Lorenzo, ma anche Politano e Anguissa. Tutti quanti vedranno il proprio stipendio salire verso l'alto dopo le buone prestazioni dell'ultimo anno e mezzo con Antonio Conte. Per Rrahmani però manca davvero pochissimo.
