TMW Parma su Mazzocchi, è in uscita dal Napoli a gennaio. Possibile prestito

Il Parma sta seguendo con particolare attenzione la situazione di Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli. Negli scorsi mesi si era già parlato di un possibile trasferimento del difensore azzurri in gialloblù, ma poi il trasferimento non si era concluso, anche a causa di diversi club che si erano inseriti, dal Sassuolo al Cagliari, passando per il Pisa.

Il suo agente, Marco Sommella, ha parlato della permanenza di Mazzocchi a Napoli nei mesi scorsi. "Con Pasquale è stato semplice, la sua permanenza è stata una scelta del mister e soprattutto di Manna di tenerlo. Oggi con la Champions sono state fatte delle valutazioni precise e si è deciso di andare sul sicuro. Pasquale ti dà affidabilità".

Ad agosto lo stesso difensore si era esposto così. "Noi vogliamo sempre vincere, è normale che ci disturbi non riuscirci. Stiamo lavorando tanto, questi sono test importanti per prendere fiducia. I nuovi stanno dando il massimo. Stiamo facendo quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Stiamo facendo fatica sulle gambe, ma sappiamo che dobbiamo migliorare e cercheremo di farci trovare pronti quando inizierà il campionato, La fase difensiva è un po' il cuore del Napoli di quest'anno. Si difende in 11, il ritiro serve a cercare di migliorare le nostre lacune. Ci stiamo lavorando. Chi arriva a Napoli si sorprende sempre. Sarò di parte, ma qui c'è una delle migliori tifoserie al mondo. I nostri tifosi ci danno sempre il loro calore. Io vivo sereno, sono concentrato per dare sempre il massimo per questa maglia. Cosa succederà? Dio vede e provvede".