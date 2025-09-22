Napoli, Spinazzola: "Non dobbiamo distrarci nel finale"

Ecco il commento di Lorenzo Spinazzola dopo il match vinto contro il Pisa ai microfoni di Sky: "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, loro fisicamente si muovono bene e hanno fisicità. Sono una bella squadra, per noi sono tre punti importanti. Siamo in testa ma c'è tanta strada da fare: non dobbiamo fare quello mostrato nel finale. Basta un piccolo regalo e si riaccende tutto, per superficialità che non dobbiamo avere.