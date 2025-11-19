Thiaw e l'addio al Milan: "Allegri mi ha detto che avrei giocato, ma volevo il Newcastle"

Il difensore del Newcastle, Malick Thiaw, torna a parlare del suo passaggio in Premier League avvenuto nel corso della scorsa estate, quando il Milan lo ha ceduto per una cifra superiore ai 40 milioni di euro.

Una scelta che il giocatore rimarca essere stata condivisa con il club rossonero: "Ho deciso io di andare al Newcastle e sono contento della scelta che ho fatto" - spiega in una intervista a Pianeta Milan - ". Il Milan è un grande club, ma era il momento giusto per provare qualcosa di nuovo" , aggiunge il centrale. Riguardo all'esperienza fatta a Milano, nessun rimpianto: Thiaw spiega di essersi trovato bene in quei tre anni ed al termine dell'esperienza è stato decisivo anche un colloquio con il nuovo tecnico: "Alla fine non ho giocato molto: Allegri mi ha detto che avrei giocato, ma volevo fare un'esperienza nuova".

Thiaw spiega di non aver sentito Tonali, anche lui al Newcastle, prima di scegliere. Poi riguardo all'attualità del nuovo corso del Diavolo, fa capire di fare ancora il tifo per gli ex compagni: "Scudetto al Milan? Speriamo! Non sono sorpreso che la difesa stia facendo così bene" - rimarca. "Pavlovic, Gabbia e Tomori sono giocatori forti. Con Allegri sono molto molto forti, hanno esperienza. Ho visto qualche partita del Milan quest'anno, loro difendono molto bene", assicura.