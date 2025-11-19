Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Scozia e Austria come la Norvegia. Chi c'era in campo nella loro ultima gara Mondiale

Scozia e Austria come la Norvegia. Chi c'era in campo nella loro ultima gara Mondiale
© foto di Simone Lorini
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:30Serie A
Raimondo De Magistris

Festa Mondiale. Vent'otto anni dopo l'ultima volta, Scozia e Austria la prossima estate torneranno a disputare una partita valida per la fase finale di una Coppa del Mondo. Proprio come la Norvegia che vincendo il gruppo I ha costretto l'Italia a giocarsi i play-off, anche queste altre due nazionali tornano protagoniste in un Mondiale ponendo così fine a un digiuno che durava da Francia '98.
La Scozia ieri sera ha battuto 4-2 la Danimarca al termina di una partita incredibile. Grazie al sorprendente pareggio di sabato sera dei danesi contro la Bielorussia, i britannici si sono ritrovati in corsa per il primo posto nel gruppo C e hanno sfruttato l'assist vincendo 4-2. Due volte in vantaggio e poi due volte rimontata, la Scozia ha staccato il pass Mondiale con due gol in pieno recupero: il 3-2 è un tiro dalla distanza di Tierney, il 4-2 una conclusione da metà campo di Kenny McLean che ha sorpreso Schmeichel fuori dai pali. L'Austria invece volerà in Nord America grazie al gol di Michael Gregoritsch che al 77esimo ha replicato alla rete di Tabaković in apertura e non ha permesso a Dzeko e compagni di effettuare il sorpasso all'ultima curva. Li ha spediti ai play-off.

CLICCA QUI per sapere tutto sul sorteggio play-off

Ma chi c'era in campo l'ultima volta?
Proprio come la Norvegia, l'Austria nel Mondiale disputato in Francia nel 1998 fu eliminato dall'Italia. Se gli scandinavi vennero eliminati dagli azzurri agli ottavi di finale a causa di un gol di Christian Vieri, gli austriaci vennero fatti fuori nella fase a gironi. Persero 2-1 la terza e decisiva partita dopo aver collezionato due pareggi nei primi due match, finì 2-1 coi gol di Vieri e Roberto Baggio che resero inutile la rete in pieno recupero di Herzog.
Così l'Austria nell'ultima gara disputata in un Mondiale (23/06/1998) - Konsel; Mahlich, Schottel, Feiersinger, Pfeffer, Wetl; Pfeifenberger (Herzog dal 34′ s.t.), Reinmayr, Kuhbauer (Stoger dal 29′ s.t.); Polster (Haas dal 17′ s.t.), Vastic. Commissario tecnico: Herbert Prohaska.

Anche la Scozia uscì da Francia '98 alla fase a gironi. Il 10 giugno perse 2-1 la partita inaugurale contro i campioni in carica del Brasile, poi sei giorni più tardi pareggiò 1-1 contro la Norvegia (Burley rispose al gol di Tore André Flo) e infine, nell'ultima partita, andò ko 3-0 contro il Marocco.
Così la Scozia nell'ultima gara disputata in un Mondiale (23/06/1998) - Leighton; McNamara (McKinlay, dal 9' s.t.), Hendry, Weir, Boyd; Burley, Lambert, Collins, Dailly; Durie (Booth dal 37 s.t.), Gallacher. Commissario tecnico: Craig Brown.

