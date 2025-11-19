Udinese, Collavino chiude la porta in faccia alle big: "Atta a gennaio rimane"

Franco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha risposto alle domande dei colleghi di Sportitalia e Sport Mediaset, a margine del suo intervento al Social Football Summit di Torino. Tema principale, quell'Arthur Atta oggi corteggiato dalle big, a partire dal Napoli di Antonio Conte: “È un ragazzo che risponde al lavoro che facciamo da anni a livello di scuoting, con successo. Abbiamo scovato, nei campionati più svariati, giovani calciatori da lanciare nei palcoscenici più importanti. È già una realtà, ha accelerato in maniera incredibile. Riteniamo sia uno dei centrocampisti più forti, se non il più forte, nel campionato italiano. Ha molti margini di miglioramento, per il momento ce lo godiamo”.

Per gennaio è blindato?

“Assolutamente sì”.

Cosa ha ridato Udine a Zaniolo?

“Quella della tranquillità, della serenità, dell’equilibrio. Della possibilità di lavorare in un contesto professionale, dove i calciatori possono pensare solo al loro lavoro. Forse nelle sue esperienze pregresse gli era un po’ mancato. Ha capacità tecniche fuori discussione, crediamo ci darà ancora tante soddisfazioni”.