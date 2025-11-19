Como e AlUla Club uniti, Suwarso: "Fiducioso di costruire qualcosa più grande del calcio"

Il Como espande i propri orizzonti e non si ferma ai meri risultati sportivi. No, sulle rive del Lago c'è molto di più che bolle in pentola e infatti nelle ultime ore è stato un importante accordo strategico che mira a far crescere il club lombardo dal punto di vista commerciale e non solo: la partnership con l'AlUla Sports Club, club arabo che milita nella seconda divisione locale.

"Questa collaborazione strategica si concentra su diversi pilastri chiave, tra cui lo scambio e lo sviluppo di conoscenze tecniche e commerciali, nonché eventi congiunti", recita il comunicato ufficiale di pochi giorni fa. "Il presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, ha espresso il suo entusiasmo per l'accordo, sottolineando che rappresenta un'importante opportunità di collaborazione tra i due club. L'accordo mira inoltre ad accelerare la crescita commerciale reciproca e ad avviare iniziative di marketing unificate che siano utili a entrambe le entità", si legge.

Ma proprio il numero uno del Como ha voluto esprimere una considerazione personale a proposito della stretta di mano suggellata tra società di calcio: "Oggi segna l’inizio di una collaborazione significativa con l'Alulaclub, due club in città di destinazione premium con ambizioni sportive, ciascuno impegnato a costruire qualcosa di più grande del gioco stesso", scrive di suo pugno Suwarso sul profilo Instagram personale. "Questa collaborazione va ben oltre l’espansione dei mercati o l’allineamento degli interessi commerciali. È un’unione di menti".

E ancora: "Riunisce persone lungimiranti provenienti da due culture diverse, unite dalla stessa ambizione di risolvere i problemi con chiarezza e coraggio, e di ripensare il modo in cui si affrontano le sfide. Combinando le nostre prospettive, apriamo la porta a nuove idee, nuove soluzioni e a una comprensione più ampia di ciò che è possibile", spiega la collaborazione coniata con i sauditi. "Sono fiducioso che questa partnership ci farà avanzare, metterà alla prova le nostre convinzioni e creerà opportunità che nessuno di noi avrebbe potuto sbloccare da solo".