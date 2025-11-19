Arriva Inter-Milan, Moriero: "Decisivo Dimarco. Chivu? Mi ha sorpreso per un motivo"

Si avvicina il ritorno del campionato di Serie A dopo la sosta delle Nazionali e con esso alcune partite di cartello. Su tutte il derby di Milano, previsto domenica sera: Inter e Milan testano le rispettive ambizioni di Scudetto.

L'ex fantasista nerazzurro, Francesco Moriero, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha sottolineato soprattutto il ruolo che sta avendo in casa Inter il nuovo tecnico, Cristian Chivu. Moriero ha spiegato di essere sorpreso dall'impatto che sta avendo fin dal suo arrivo: "Chivu sta facendo un ottimo lavoro. Ha idee da grande tecnico ed è stato bravo a mettere i giocatori a loro agio", spiega Moriero.

Poi sull'allenatore rumeno aggiunge, in merito alle caratteristiche trasmesse alla sua squadra: "Mi piace l’identità, perché ognuno sa cosa fare sia con la palla che senza. Ammiro soprattutto l’attitudine al pressing, all’aggressività, che facilitano il gioco verticale". Parlando del derby poi, indica un giocatore che per lui sarà decisivo: "Difficile sbilanciarsi ma se devo indicarne uno, punto su Dimarco". Sugli obiettivi stagionali dell'Inter, punta in grande: "Deve puntare al massimo, in campionato come in Champions. E’ difficile, chiaro, ma lo impone lo status di club di vertice".