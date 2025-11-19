"Siamo forti, volete convincervi di questo?": il discorso all'Italia del ct Gattuso

Tempo di assistere ai sorteggi previsti domani per la fase playoff che si giocheranno a marzo, in vista del Mondiale 2026, poi la sosta per le Nazionali andrà in archivio. L'Italia ne esce con le ossa rotte e dei pezzi da ricomporre, dopo quella che è stata un'ultima crepa creata da una Norvegia dimostratasi superiore anche a San Siro agli azzurri.

Non il modo migliore per ritrovare quantomeno certezze in vista delle sfide che in primavera decideranno se la squadra di Gennaro Gattuso si qualificherà o meno alla Coppa del Mondo, stavolta. Il ct lo sa, infatti secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è proprio su questo tasto che ha provato a mettere mano prima di fare rientro a casa.

Già al rientro negli spogliatoi di San Siro, dopo quell'1-4 subito dai norvegesi, il quotidiano racconta che Gattuso ha chiamato a raccolta la squadra. Non tanto per elencare colpe o responsabilità, ma per dare una scossa con alcune parole. "Siamo forti. Siete forti. Volete convincervi di questo?", ha detto al suo gruppo. Lui sa che il primo problema di questa squadra non è tanto tecnico, quanto mentale: "Dovete crederci", ha detto, spiegando al gruppo che, per esempio, dopo un gol subito c'è tutto il tempo per recuperare. Ora l'Italia attende di conoscere il proprio destino al sorteggio, per conoscere la rivale per la semifinale e quella possibile per l'eventuale finale: c'è da evitare il terzo Mondiale di fila guardato dalla tv.