Atta al Napoli? Causio avverte: "A Udine pressione diversa, guardate Lucca"

Il Napoli vuole correre ai ripari: il momento di difficoltà degli azzurri è dovuto anche ai numerosi stop per infortuni fra i giocatori chiave della squadra di Antonio Conte, così il club sembra intenzionato a guardarsi intorno anche sul mercato.

In particolare, dati gli infortuni di Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa in particolare, il club partenopeo potrebbe pensare di mettere a segno un colpo in mediana, dove diversi nomi sono finiti sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna.

Fra di essi sembra esserci anche quello di Arthur Atta, autentica rivelazione dell'Udinese in questo inizio di stagione. Di lui si dice un gran bene dopo i numeri messi in mostra in questo primo scorcio di stagione, che ne testimoniano la crescita, ma non tutti sono convinti che potrebbe avere un impatto immediato sulle sorti del Napoli.

L'ex attaccante Franco Causio, per esempio, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha messo in guardia la dirigenza pur riconoscendo il talento del ragazzo: "Atta sarebbe un bel colpo, ma giocare a Napoli sarebbe un altro conto rispetto ad oggi che gioca all'Udinese. E c'è un caso recentissimo che lo dimostra. Lucca, ad esempio, è un buon giocatore ma a Napoli sta faticando. Perché? Perché a Napoli ci sono delle pressioni diverse rispetto all'Udinese".